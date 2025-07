La casa di proprietà in Italia rimane, ancora oggi, un piccolo grande sogno che le persone coltivano. Non tutti però ci riescono, per via delle cifre a cui è difficile accedere o anche per essere più liberi e flessibili negli spostamenti optando, dunque, per l’affitto. In molti, invece, sfruttano l’acquisto di una casa come investimento. Il 2024 è stato positivo per il mercato immobiliare perché la domanda abitativa è cresciuta ed il mercato creditizio, con tassi dei mutui più convenienti, ha permesso di fare passi importanti stimolando la compravendita.

In tanti, infatti, hanno deciso di comprare casa non per sé ma come investimento mettendola in affitto, idea che continua ad essere considerata come una linea da seguire per chi ha dei capitali che non vuole tenere fermi. In questi casi in quale zona dello Stivale conviene comprare casa? Dipende da quello che si cerca.

Per chi punta a fare affari con prezzi contenuti la città alla quale guardare è Genova che tra tutte le città tricolore ha avuto l’aumento più basso dei prezzi sugli immobili. Se, invece, si vuole puntare sulla rivalutazione dell’immobile, Bari è la città adeguata perché ha registrato il maggior aumento di prezzi facendo schizzare in alto i canoni d’affitto.

In generale, però, la zona nella quale conviene di più investire resta quella di Milano, città nella quale i canoni di locazione sono tra i più alti in Italia. Se il capitale non è un problema e si vuole massimizzare il rendimento della locazione, allora il capoluogo lombardo è quello a cui guardare.

