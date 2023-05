Compra un’auto on line e versa ben 31 mila euro: truffato trentenne

Ha visto, su un noto sito internet, l’auto dei suoi sogni, una Audi Q3 Sport Back al prezzo di ben 31 mila euro e ha deciso di comprarla. Ha contattato il venditore, e dopo la firma dei documenti, ha effettuato il bonifico bancario, dell’intera somma, appunto 31 mila euro, per fare in modo che si procedesse al passaggio di proprietà e all’invio della vettura. Una Audi Q3 che, in provincia di Agrigento, non è però mai arrivata. L’auto su quel noto sito di annunci di vendita online c’era solo in fotografia.

Ad abboccare è stato un trentenne agrigentino, residente in un comune della provincia. E al giovane, non è rimasto altro da fare che correre alla polizia e raccontare, quanto suo malgrado, gli era capitato. E’ stata formalizzata una denuncia a carico di ignoti per truffa, e l’uomo ha fornito tutto quanto era in suo possesso – numeri di telefono, di conto corrente, messaggi mail e fotografie – per fare in modo che gli agenti riescano a rintracciare il truffatore.