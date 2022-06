Compra un trattore online, e viene truffato: due denunciati

Con un bonifico ha versato la caparra di ben 2.000 euro, per l’acquisto di un trattore marca “Carraro Tigrone 500”, dopo avere visto un annuncio su un noto sito internet. Convinto di avere fatto un affare, ma era una truffa bella e buona. Il mezzo, appunto, non è mai arrivato a destinazione. Un pensionato, settantenne, s’è presentato alla Stazione dei carabinieri di Racalmuto, per raccontare cosa gli era capitato.

I militari dell’Arma sono riusciti, dopo una breve attività investigativa, ad identificare e denunciare i due autori, che hanno raggirato il grottese.

Si tratta di una donna V.B., di 72 anni, nata in Ucraina, residente a Locri, e di un uomo A.M., di 23 anni, nato a Lamezia Terme, residente a Gizzeria (Catanzaro), risultato essere amministratore unico di una società di trasporti. Sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso.