Compra on line un giubbotto di marca: donna truffata

Ha visto su un sito internet un giubbotto di marca ad un prezzo stracciato di 101 euro. Quindi ha concordato le modalità di pagamento, ed effettuata la ricarica dei soldi su una carta Postepay. Ma il giubbotto non è mai arrivato a destinazione, e il venditore dopo avere prelevato i soldi, praticamente scomparso. Vittima dell’ennesima truffa on line una quarantacinquenne di Agrigento.

Alla donna non è rimasto altro da fare che recarsi all’ufficio Denunce della Questura e raccontare l’accaduto ai poliziotti. Ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti. Gli agenti hanno avviato le indagini per provare a identificare il venditore-truffatore. Non è escluso che il fascicolo possa anche venire trasmesso alla polizia Postale di Palermo.