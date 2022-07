Componenti commissione trasporti, consiglieri rispondono a Zicari e Alongi: “Distorcere la realtà dei fatti, non è mai cosa gradita”.”

I gruppi consiliari Facciamo squadra, Cambiamo rotta e Uniti per la città, al comune di Agrigento, intervengono dopo le dichiarazioni dei consiglieri Claudia Alongi e Roberta Zicari che , in un nota, avevano commentano la composizione della neo commissione speciale sui trasporti urbani definendola “L’ennesima testosteronica manovra di palazzo che ha, peraltro, privato la Commissione di un valido avvocato che avrebbe potuto fornire spunti utili rispetto alla delicata materia in oggetto.Ci dispiace che la maggioranza abbia perso l’occasione di garantire una rappresentanza nella Commissione speciale sul rinnovo dell’appalto del trasporto urbano di tutti i gruppi che sostengono l’azione dell’amministrazione Miccichè L’avvocato a cui si fa riferimento è la stessa Roberta Zicari. Facciamo squadra, Cambiamo rotta e Uniti per la città replicano: “Non ci sono piaciute le affermazioni dei Consiglieri, Zicari e Alongi, che ritengono di far parte della maggioranza. Le candidature dei componenti della Commissione Speciale, sul rinnovo dell’appalto del trasporto urbano, sono state presentate dai capigruppo durante la seduta consiliare. Pertanto, nessun accordo politico era stato preventivato, lasciando la libera valutazione al singolo consigliere. Ciò si sposa con lo spirito dell’istituzione della Commissione Speciale, che nasce all’unanimità dall’atto d’indirizzo sul trasporto, proposto e votato da tutti i consiglieri presenti, senza distinzione partitica. L’ importanza di tale proposta e la responsabile funzione del ruolo, che ognuno di noi riveste- continua la nota dei gruppi consiliari- dovrebbe essere condivisa senza nessun colore politico e senza esuberanza alcuna che faccia trasparire la propensione al protagonismo. Fa sorridere l’affermazione di Alongi quando parla di testosterone. La realtà è tutt’altra vista la componente “rosa”, presente in aula Sollano, è numericamente e qualitativamente ben rappresentata. E’ evidente che, l’intento delle consigliere è quello di trasferire il nobile intento d’indirizzo e controllo di tutti i consiglieri, ad una bagarre pre elettorale. Accusare il Sindaco anche di questo e confondersi con chi costantemente dileggia, appare insignificante ed anche pretestuoso dinanzi alla mole dei problemi che attanagliano la nostra città. Difatti, alla luce di quanto sopra descritto, appare correlata l’assenza costante della consigliera Zicari durante le votazioni degli strumenti finanziari che qualificano un’amministrazione e agevolano l’attività dell’Ente. Maggioranza o opposizione? In ogni caso- conclude la nota- in un clima di massima collaborazione, auspichiamo che le stesse diano un contributo alla causa”.