Completato il controllo delle schede elettorali di Sciacca, Messina recupera altri voti ma il risultato non cambia

Si è svolta questo pomeriggio in Prefettura ad Agrigento la seconda verifica delle schede relative all’elezione del sindaco di Sciacca dello scorso 12 giugno. In quell’occasione Ignazio Messina non venne eletto sindaco al primo turno per soli 18 voti e per questo presentò ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo ha così disposto la verifica delle schede delle 12 sezioni indicate da Ignazio Messina e ha affidato l’incarico di procedere alla Prefettura di Agrigento. Oggi il controllo è stato completato. E’ stato stabilito che vanno ammesse a verifica 24 schede non attribuite dai presidenti di seggio ma che avrebbero contenuto indicazioni di voto nei confronti di Ignazio Messina. Due invece quelle che avrebbero contenuto indicazioni di voto per Fabio Termine.Ora a decidere sulla base di questi nuovi dati sarà il Tar il prossimo 24 marzo. Anche nel caso in cui il giudice dovesse ammettere (modificando il risultato del voto) le schede contestate, l’aumento del numero di voti validi non è certo che permetta a Messina di ribaltare il risultato.