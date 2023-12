La compagnia aerea Ita Airways ha attivato gli sconti sui voli per i residenti in Sicilia sul proprio sito web. Da ieri le persone che devono raggiungere Roma o Milano dall’Isola, e viceversa, avranno uno sconto del 25% direttamente in fase di prenotazione. I biglietti relativi alle categorie prioritarie (studenti fuorisede, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9.360 euro a cui spetta un ulteriore 25% direttamente in fase di prenotazione), possono essere acquistati online con lo sconto standard.