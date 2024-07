Si sono ritrovati 30 anni dopo l’esame di maturità. I ragazzi della quinta B del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento si sono dati appuntamento a San Leone, quasi al completo, per festeggiare una ricorrenza davvero speciale, a trent’anni da quell’esame che gli apriva le porte alla vita adulta. Si sono riuniti per una cena a casa del compagno Carlo, esattamente come facevano in quel periodo.

Nel corso dell’incontro hanno ricordato con nostalgia i tempi passati e i vari episodi con i professori del tempo. Ognuno di loro ha raccontato le proprie storie d’amore e professionali e quasi tutti si sono affermati nel mondo del lavoro: chi fa il docente, l’ingegnere, l’avvocato, appartenenti alle forze dell’ordine, impiegati di banca, rappresentanti di commercio e altri hanno scelto altre strade nel settore turistico e commerciale.

Alcuni lavorano a Firenze, Bologna, Torino, Milano e Roma e qualcuno anche all’estero. Per gli assenti sono state fatte videochiamate di gruppo. Tutti quanti hanno rivisto vecchie foto e videocassette Vhs con riprese fatte nel corso degli anni passati.

Ecco chi ha fatto parte della V B del liceo Leonardo a 30 anni dalla maturità: Antonella Ciranni, Aurora Cipolla, Alessandro Lentini, Carlo Russello, Carmelo Cannistraro, Domenico Minnella, Fabrizia Gueli, Floriana Pendolino, Francesco Scalia, Gianluca Putrone, Giuseppe Marino, Ignazio Mattiolo, Lia Salamone, Marco Sciumè, Maria Maniscalco, Massimiliano Marchica, Roberto Amoroso, Rossella Lombardo, Salvatore Marino, Salvatore Vinci, Serena Carapezza e Vincenzo Castronovo.