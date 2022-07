Commissione sui trasporti urbani, Cantone: “Agevolare l’utilizzo ai turisti e contenere i costi”

Il consigliere comunale di Agrigento, Carmelo Cantone, interviene sulla neo Commissione speciale per i trasporti urbani di Agrigento, di cui lui stesso è componente insieme ai consiglieri Francesco Alfano, Davide Cacciatore, Nello Hamel e Alessandro Sollano. Sono stati eletti nel corso di una votazione a scrutinio segreto. Cantone afferma: “Al fine del raggiungimento di un servizio ottimale e soprattutto in prossimità della scadenza contrattuale con l’attuale Società, abbiamo ritenuto opportuno istituire un’apposita Commissione di studio per esaminare le criticità del trasporto urbano nella nostra città e quindi venire incontro alle esigenze di tutta la collettività. Valuteremo le proposte che arrivano dai vari settori, privati ed operatori turistici, e con i colleghi Alfano, Cacciatore, Hamel e Sollano produrremo una relazione di chiusura (che porteremo in Aula) dove si evidenzieranno sia le attuali criticità di un servizio che al momento lascia molto a desiderare, sia le proposte migliorative che possano tornare utili nella redazione del nuovo bando per l’affidamento del Servizio di Trasporto Urbano. Sono, infatti, numerose le richieste pervenute in proposito a molti Consiglieri Comunali del maggior numero di corse verso le frazioni, alla istituzione di corse notturne ed estive, e inoltre si chiede una maggiore attenzione alle esigenze delle persone meno abbienti, agli anziani, a coloro che non hanno un automezzo. Si deve agevolare l’utilizzo ai turisti e non in ultimo contenere i costi tramite rilascio di biglietti orari soprattutto per certe fasce di età e reddito”.