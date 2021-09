Commissione Ecomafie, missione a Palermo 16 e 17 settembre

“La commissione Ecomafie sarà a Palermo per chiudere il ciclo delle audizioni per l’indagine sulla “Depurazione della acque reflue urbane in Sicilia”.

Giovedì 16 settembre alle 10.30 Palazzo delle Aquile incontro con il sindaco Leoluca Orlando per siglare protocollo d’intesa per la legalità tra Comune e Commissione.

Nel pomeriggio, ore 14.30, presso la prefettura di Palermo audizioni del presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, Toto Cordaro assessore Territorio e Ambiente, Daniela Baglieri assessore Energia e Servizi pubblica utilità, Marco Zambuto assessore Autonomie locali e Funzione pubblica.

Al termine delle audizioni ci sarà punto stampa del presidente Stefano Vignaroli presso la sala Dalla Chiesa in prefettura.

Venerdì la commissione effettuerà sopralluoghi con la Guardia Costiera con motovedetta adibita al campionamento delle acque.

“È la prima volta che la commissione Ecomafie fa un’indagine specifica su questo tema. Un lavoro articolato e complesso che ha necessitato molto tempo. Un lavoro che si chiude con le audizioni dei vertici della regione Sicilia e porterà ad una relazione esaustiva di tutto il ciclo della depurazione delle acque, le sue criticità e le necessarie e indifferibili azioni che devono essere intraprese”.