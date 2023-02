Commissariato di Canicattì in festa, il dirigente Sammartino promosso a vice questore aggiunto

Il dirigente del Commissariato di Canicattì, Francesco Sammartino è stato promosso a vice questore aggiunto. Sammartino ha dei trascorsi importanti da investigatore, occupandosi per anni del contrasto al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con numerosi arresti e denunce. Si è occupato di decine di indagini, dalla rapine violente a casi di estorsione. Ed è stato lui con i suoi uomini a bloccare sul nascere due corse clandestine di cavalli che hanno portato alla denuncia di decine di persone, tra organizzatori e scommettitori. “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni – dice in una nota il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo -. Questa nomina costituisce il giusto riconoscimento per la competenza, l’impegno e la dedizione con cui contraddistingue la sua opera quotidiana a tutela della nostra comunità”.