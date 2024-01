Il funerale di Maria Rus celebrato a Agrigento: un cuore infranto, una comunità solidale.

Il pomeriggio di oggi è stato segnato da un commovente commiato per Maria Rus, donna di 54 anni brutalmente trucidata insieme a Delia Zarniscu nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 gennaio a Naro. La cerimonia funebre, che si è svolta presso la Sala del Commiato Ferraro in via Rotabile Agrigento, ha visto la partecipazione di familiari, amici e della comunità locale.

Maria Rus lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari, compresi i figli Marcela con il marito Giuseppe Celauro, Adriana con il marito Jonut, Emanuela, Bianca, i nipoti Ambra e Ferdinando Celauro, e Daniel. La sua vita è stata tragicamente interrotta, ma il ricordo di lei continuerà a vivere attraverso i suoi cari e coloro che l’hanno conosciuta.

La cerimonia funebre, che ha avuto luogo nel pomeriggio odierno, è stata un momento di commozione e riflessione. La comunità si è riunita per onorare la memoria di Maria Rus, testimoniando il loro affetto e il supporto nei confronti della famiglia colpita da questa tragedia.

Il luogo scelto per l’ultimo saluto, la Sala del Commiato Ferraro

Il parroco della chiesa di San Nicola e Santa Filofteia di Canicattì, padre Bacauanu, ha presenziato alla cerimonia, offrendo il suo sostegno spirituale. Inoltre, nei giorni precedenti, ha lanciato un appello ai romeni di fede ortodossa per contribuire alla raccolta fondi a favore dei familiari delle vittime, dimostrando la solidarietà della comunità in un momento così difficile.

Il ricordo di Maria Rus è particolarmente toccante, poiché la sua salma sarà traslata e seppellita in Romania, accanto alla figlioletta neonata che la donna aveva perso in passato. Questo gesto simbolico sottolinea il legame indissolubile tra madre e figlia, anche oltre la morte.

Il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, ha partecipato al funerale, testimoniando l’impegno della comunità nel sostenere le famiglie colpite da questa tragedia. Venerdì scorso, a Naro, si è tenuta una marcia silenziosa promossa proprio dalla sindaca, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini desiderosi di esprimere la loro solidarietà.