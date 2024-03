Ha trovato tre cuccioli bianchi abbandonati in via Europa ad Agrigento, a pochi passi dalla villa del Sole. A notarli è stato un commerciante agrigentino Gianni Dalli Cardillo che si è fermato con l’auto per dargli da bere e qualcosa da mangiare. Poi ha chiamato gli agenti della polizia locale che però hanno riferito di non poterli trasferire al canile municipale perché pieno. L’uomo ha deciso di portarseli a casa per accudirli in attesa di trovare loro una sistemazione. “Chiunque ha voglia di adottarli mi contatti al 344 2122293”.