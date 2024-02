La polizia ha identificato, anche grazie alle telecamere della videosorveglianza, tre componenti del gruppo che, a fine gennaio, hanno assalito e picchiato, lungo la via Atenea, un trentacinquenne del Bangladesh, residente da tempo ad Agrigento, titolare di un’attività commerciale. Sono tre agrigentini poco più che ventenni, denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e danneggiamento in concorso. Quella sera il bengalese venne aggredito e malmenato da un gruppetto di giovani incappucciati e armati di spranghe, in quella che allora sembrò essere una spedizione punitiva. L’uomo non ha formalizzato la querela, neanche a carico di ignoti. I poliziotti sono riusciti a procedere d’ufficio.