Comitini accolto in Piazza San Pietro: il Sindaco benedetto da Papa Leone XIV Papa Leone XIV benedice Comitini

Città del Vaticano – Storico incontro per Comitini: il Sindaco del comune agrigentino è stato ricevuto da Papa Leone XIV, segnando un primato importante per la Sicilia. Comitini è infatti il primo comune dell’isola a essere accolto dal Pontefice, un riconoscimento significativo per la sua storia e il suo valore simbolico. Il Sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha guidato la delegazione che ha incontrato Papa Leone XIV. Con lui erano presenti i sacerdoti Giuseppe Anello e Angelo Burgio, oltre ai membri del Comitato scientifico istituito dal Comune: lo storico Nino Contino, il direttore della Biblioteca Benedetto Raneri, il funzionario comunale Salvatore Parello e il giornalista Alfonso Bugea.

“Momemto emozionante. Il papa si è impressionato per le storie dei Carusi. Poi ha voluto benedire la mia fascia tricolore e con essa tutti gli abitanti del paese. Una vera grazia”. Ha raccontato il sindaco ad AgrigentoOggi.

Durante l’udienza, il Papa ha benedetto la fascia tricolore del Sindaco, un gesto carico di significato per il comune siciliano, noto per essere la prima città dove fu issato il tricolore. Nel colloquio sono stati affrontati temi legati alle origini minerarie del territorio e alle storie che hanno contraddistinto la comunità nel corso dei secoli.

“Comitini ha una storia unica, fatta di lavoro e tradizione,” ha sottolineato il primo cittadino, che ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta in Vaticano. L’incontro rappresenta un momento di prestigio per la comunità agrigentina, riaffermando l’importanza della memoria storica e della cultura locale nel dialogo con le istituzioni più alte.

Un tributo alla memoria dei “carusi” e alla lotta contro lo sfruttamento

Il Sindaco Nigrelli ha voluto rendere omaggio alla memoria dei “carusi”, i giovani lavoratori sfruttati nelle miniere di zolfo agli inizi del secolo scorso. Il tema dello sfruttamento del lavoro minorile, ancora attuale, è stato al centro del colloquio con il Santo Padre, in vista della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. A tal proposito, Nigrelli ha consegnato a Papa Leone XIV un dossier elaborato dalla commissione antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana, che documenta la persistenza del fenomeno nel Paese e nella regione.

Un evento di prestigio per la comunità agrigentina

“La nostra storia è fatta di sacrifici, memoria e tradizione”, ha dichiarato il Sindaco Nigrelli, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta in Vaticano. L’udienza con Papa Leone XIV rappresenta un momento di prestigio per Comitini e per l’intera provincia di Agrigento, riaffermando l’importanza della memoria storica e della cultura locale nel dialogo con le istituzioni più alte.

La visita segna un capitolo importante nella storia della comunità, rafforzando il legame tra Comitini e la Santa Sede. Un riconoscimento che va oltre il simbolismo e che rinnova l’impegno della città per la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori.

