Il Comitato Gioeni di Agrigento, a firma di Angelo Piraneo, al fine di garantire “l’incolumità delle persone a seguito di cedimenti di un vetusto fabbricato prospicente via Gioeni vicino al civico 66, un tratto di questa arteria cittadina è stato transennato a settembre di quest’anno, chiede l’eliminazione del pericolo di crolli”. Un cedimento che in parte è già avvenuto a seguito dell’intenso evento meteorico del 1° ottobre scorso, che, fortunatamente, per la presenza dei predetti elementi divisori, non ha prodotto danni ai passanti ed a cose. “Ciò detto – continua – essendo che questa restrizione della strada è un ostacolo alla circolazione in una zona centrale della città e, benchè questo spazio sia transennato, sussiste una minaccia all’incolumità pubblica, si chiede il risolutivo intervento sul suddetto fabbricato al fine di scongiurare ulteriori crolli su questo segmento di via Gioeni. Ben consapevole che la cosa spetti a chi di competenza, sarebbe opportuno che per accelerare i tempi, in via sostitutiva, intervenga il Comune”.

