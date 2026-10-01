La foto del Comitato di Quartiere di Fontanelle nella stanza del sindaco Sodano immortala sorrisi e serenità. Non sappiamo se è stata scattata all’inizio o alla fine dell’incontro prima dei saluti ma, soprattutto, non sappiamo nemmeno cosa si sono detti anche perché al Comune non si usano più i comunicati stampa come una volta.

Al Comitato “Fontanelle Insieme” bisogna dire intanto con forza “Grazie di esistere” perché è grazie proprio al Comitato se a Fontanelle molto è stato fatto per resistere all’abbandono. Tornando alla foto immaginiamo che il Comitato abbia ribadito con il sindaco le necessità del popoloso quartiere dove più che vivere, purtroppo, si sopravvive a causa di tantissime criticità.

In questi giorni, ad esempio, si è parlato e scritto di una traversa della via Alessio Di Giovanni al buio e con un burrone senza protezione e il rischio che il marciapiede scivoli a valle da un momento all’altro. Dopo che sono state rimosse le sterpaglie, sono emersi dei segni di cedimento. Un inizio di frana, insomma, un campanello di allarme per chi abita nella zona.

C’è da dire che a Fontanelle tutti i marciapiedi sono sconnessi e quasi tutti impraticabili. E’ inutile sottolineare che sono tutte cose ereditate non solo dalla vecchia amministrazione ma da tutte quante le altre che si sono succedute.

Ogni amministrazione che ha governato Agrigento non ha lasciato buoni ricordi a Fontanelle. Ma adesso però bisogna scordarsi il passato, rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare senza scuse di alcun genere. E la smettano anche tutti coloro che scrivono frasi tipo: ”Prima nessuno parlava e ora invece….”.

Tra le criticità che creano paura e preoccupazione a Fontanelle vogliamo ricordare le strade senza segnaletica orizzontale attraversate ad altissima velocità anche vicino alle scuole. E poi vi è la necessità di sostituire le lampade con luci a led eliminando le attuali lampade “Ioduri” praticamente non più idonee per la pubblica illuminazione.

Diciamo che ogni giorno che passa è un banco di prova e che il tempo già trascorso è più che sufficiente, tanto per restare a parlare di Fontanelle, per bonificare l’area di viale Sicilia con le palme salvate quest’anno grazie al cielo dalle fiamme. Chissà se tra gli argomenti affrontati tra il sindaco e il Comitato non figuri anche l’abbandono dell’unico polmone verde. Aspettiamo che sia il Comitato a dirci qualcosa dell’incontro, qualcosa che giustifichi appieno i sorrisi della foto, qualcosa che aiuti davvero a sperare.

P.S. Apprendiamo che il Comitato “Fontanelle Insieme”, come si legge in un post dello stesso, ha ribadito al sindaco la necessità del quartiere presentando la realtà e le tante potenzialità che Fontanelle può esprimere. “L’incontro – scrive il Comitato – è stato un primo momento di confronto. Ora sarà importante continuare a lavorare affinché le questioni affrontate possano tradursi in risposte”. Staremo a vede.

Eugenio Cairone

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