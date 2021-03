Comiso vuol essere l’aeroporto di Agrigento, i suoi massimi rappresentanti, ovvero il presidente della società Soaco che gestisce il piccolo scalo ragusano Giuseppe Mistretta, il suo amministratore delegato Rosario Dibennardo e il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, sono stati ad Agrigento per incontrare l’amministrazione comunale della città. A rappresentarla c’erano il sindaco Francesco Miccichè, gli assessori Franco Picarella e Costantino Ciulla, il capo di gabinetto Gaetano Di Giovanni e il segretario generale Maria Concetta Floresta. Invitati all’incontro anche gli assessori di Palma di Montechiaro Salvatore Acri e di Licata Decimo Agnello, città interessate a intraprendere un percorso comune e il presidente del Consorzio Turistico di Agrigento Emanuele Farruggia. Si è discusso, ha fatto sapere l’assessore Francesco Picarella, dell’omogeneità dei territori, degli interessi reciproci ad avere migliori collegamenti stradali e il bisogno di sinergie turistiche comuni anche nel trasporto merci. Alla fine, hanno fatto sapere dal Municipio, è stato proposto dal segretario Floresta di predisporre un protocollo d’intesa da sottoscrivere tra il Comune di Agrigento e la Soaco, la società che gestisce lo scalo aeroportuale e di reincontrarsi, questa volta a Comiso, magari con una delegazione dei rappresentanti delle attività turistiche e commerciali per visitare la struttura e concordare le prime iniziative. “Abbiamo programmato un tour per incontrare i sindaci dei principali Comuni della fascia sud dell’Isola, per costruire nuovi percorsi di sinergia a beneficio della mobilità dei cittadini, dello sviluppo economico, dell’incremento turistico”, commentano il presidente e l’amministratore delegato di Soaco, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, Giuseppe Mistretta e Rosario Dibennardo: “Ringraziamo il sindaco e gli assessori del Comune di Agrigento, insieme agli altri amministratori dei Comuni vicini, per essersi resi disponibili in particolare a diffondere sul territorio la consapevolezza della grande opportunità che deriva dalla continuità territoriale avviata a Comiso con Alitalia, che garantisce a tutti i residenti in Sicilia la possibilità di volare su Roma e Milano a prezzi calmierati tutto l’anno. A ciò si aggiungerà l’opportunità per le imprese che deriverà dalla creazione dell’area Cargo, progetto strategico condiviso con l’Amministrazione comunale di Comiso”. Si lavora insomma per rafforzare l’aeroporto di Comiso come punto di riferimento per un vasto territorio. (*DV*) Domenico Vecchio