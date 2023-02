Come utilizzare Bitcoin per il gioco online

Sono sempre più numerosi i siti di gioco d’azzardo online ora accettano Bitcoin e altre cripto valute. Questo perché Bitcoin comincia a entrare in molti ambiti della vita quotidiana. In genere uno dei settori che per primo adotta le nuove soluzione a livello di pagamenti elettronici è proprio quello del gioco e dell’intrattenimento.

Usare Bitcoin per gestire il proprio conto su un casinò online ha diversi vantaggi. Primo fra tutti un elevato livello di sicurezza in quanto non si devono comunicare dati personali particolari come i numeri della carta di credito. Un altro vantaggio del gioco d’azzardo crittografico è che è molto più rapido ritirare le vincite. Dopo aver vinto, il Bitcoin può essere inviato direttamente al proprio portafoglio senza indugio. Le transazioni sono peer-to-peer, il che significa che le banche e le società di carte di credito non monitorano o rallentano i pagamenti.

Molti potrebbero giudicare questo sistema un po’ complesso rispetto alle valute tradizionali. La tecnologia ha fatto passi da gigante e utilizzare Bitcoin nel gioco online sul sito non AAMS, come per altre cose sul web, non è mai stato così facile. Tra l’altro un ulteriore vantaggio è rappresentato da bonus e promozioni apposite per i giocatori che decidono di utilizzare questo metodo.

I passaggi da fare non sono complicati, a patto di sapere quali siano. In questo articolo cerchiamo proprio di spiegarli al meglio.

Creazione di un wallet per i Bitcoin

Prima di acquistare il tuo primo Bitcoin, installa un wallet crittografico per conservare la tua cripto valuta. Proprio come un normale portafoglio, un portafoglio crittografico è un luogo importante per tenere i Bitcoin dove nessun altro può accedervi.

Ci sono molte diverse opzioni di wallet disponibili in rete. Tuttavia sono tutti riconducibili a due principali tipologie: hot wallet e cold wallet. Con questi due termini, letteralmente caldo e freddo, ci si riferisce alla connessione che il wallet utilizza per agganciarsi al libro mastro del Bitcoin, la famosa blockchain. Su questo libro mastro sono scritte tutte le operazioni effettuate dagli utilizzatori di Bitcoin. Per questo motivo ogni portafoglio deve essere sempre sincronizzato. Gli hot wallet sono quelli forniti da piattaforme online, una delle più famose e ottima per iniziare è Coinbase. I cold wallet sono invece dispositivi simili a delle pen drive. Dotati di presa USB si attaccano al pc e poi vi si può accedere, il wallet si aggiorna automaticamente in pochi istanti e poi si è pronti per utilizzarlo.

Ci sono molte scuole di pensiero su quale sia la soluzione migliore. In tutti i casi talora si preveda un uso intenso del wallet, è preferibile sceglierne uno collegato alla rete per una questione di velocità e comodità nell’utilizzo. Oltre al già citato Coinbase esistono anche molte applicazioni pe smartphone e altre soluzioni per il browser del pc fisso.

È possibile accedere al portafoglio tramite una chiave privata. Questa è una specie di password solo molto più lunga e complessa di qualsiasi altra password. Questa non va condivisa assolutamente con nessuno. Per maggiore sicurezza non va neanche memorizzata sull’hard disk del PC. Meglio tenerla su un pezzo di carta conservato a sua volta in un luogo molto sicuro.

Per chi non è in possesso della chiave privata non è possibile chiudere o bloccare un wallet crittografico per questo bisogna averne sempre il totale controllo. Nel caso si perda la chiave privata esiste solo un sistema per recuperarla: usare la seed phrase. Quest’ultima è una serie di parole, del tutto casuali, che fungono da recupero della chiave privata. È quindi importante conservare chiave privata e la sequenza di parole in luoghi sicuri e diversi tra loro.

Acquisto dei Bitcoin

Messo a posto il wallet è il momento di entrare in possesso dei primi Bitcoin (o frazioni) che si useranno poi per giocare. Siti come Coinbase e Binance sono ottimi e affidabili Exchange di cripto valute molto utilizzati.

Dopo aver creato un account e aggiunto i dettagli richiesti, è semplice acquistare cripto valute come Bitcoin con la tua carta di credito o di debito. Fai clic su “paga” e poi la cripto valuta sarà disponibile nel conto di scambio.

Inviare Bitcoin al proprio portafoglio

Questo è un passo importante prima di poter accedere al gioco d’azzardo online. Il Bitcoin deve essere spostato dall’Exchange al tuo wallet personale. È possibile farlo seguendo le istruzioni disponibili direttamente sull’Exchange.

Bisogna solo individuare l’opzione per inviare e ricevere cripto valuta. Si seleziona la valuta da inviare, in questo caso BTC, quindi si aggiunge l’indirizzo del proprio portafoglio e clic su “invia”.

Scegliere un casinò Bitcoin

È quasi fatta! L’ultimo passaggio prima di iniziare a giocare è scegliere il casinò online in cui si desidera giocare. La scelta è davvero ampia e molti offrono ottimi bonus di benvenuto, non è difficile individuare uno adatto alle proprie esigenze.

Quando si sceglie un casinò blockchain, ci sono alcuni fattori da prendere in considerazione. Ad esempio, è importante che il casinò abbia giochi di proprio gradimento. Inoltre, bisogna valutare la presenza o meno di un app nel caso si voglia principalmente giocare da dispositivo mobile. Altre cose da valutare sono l’assistenza clienti, la compatibilità dei dispositivi e i bonus.

A questo punto va alimentato il conto di gioco che si aperto sul casinò online. Questo passaggio è molto semplice in quanto è come fare un normale acquisto sul web ma va selezionato come forma di pagamento Bitcoin.

Come riscuotere le vincite in Bitcoin

Incassare i frutti della propria abilità e fortuna al gioco è davvero eccitante. Dopo aver vinto, non si fa altro che richiedere un prelievo selezionando Bitcoin come forma di incasso. I fondi vengono inviati dal casino sul wallet privato del giocatore che potrà utilizzarli come meglio crede. Si può decidere di lasciarli lì, usarli per acquisti sul web di altro genere oppure utilizzarli su un altro casinò online. Da non dimenticare che si possono anche trasformare nuovamente in denaro tradizionale ripassando tramite l’Exchange.