Come scegliere una piattaforma per depositare e giocare online?

Internet e la tecnologia ci hanno offerto una grandissima occasione: l’innovazione dei casinò online. E quante cose sono cambiate in questi anni nel settore del gambling vissuto e giocato sul web. Parliamo di un’esperienza di gioco che non viene più solo vissuta da computer, ma si è ormai diffusa anche su dispositivi mobile! In questo modo non ci si limita più a scommettere da casa, magari la sera, dopo una giornata di lavoro intensa.

Si può sfruttare ogni minuto del proprio tempo libero per tentare la fortuna e distrarsi a suon di scommesse. Del resto, grazie agli smartphone, basta una velocità di connessione in 4 o 5G e il gioco è fatto. Bè non proprio: l’aspetto più importante è infatti legato alla scelta di una piattaforma sicura con licenza italiana AAMS che puoi scegliere su CasinoDeps.it con deposito minimo non troppo alto e con regole chiare.

Non sai da dove cominciare? Ti forniremo di seguito tutti gli aspetti chiave da ricordare e verificare per trovare una piattaforma che sia sicura e trasparente.

Depositi minimi, regole e probabilità di vincita

Quando scegli un portale di gioco devi abituarti a controllare che siano riportate tutte le spiegazioni dettagliate e i regolamenti non solo generici, ma anche specifici per ogni categoria o per ogni gioco che scegli. Inoltre devi leggere le regole del gioco, ma anche consultare le probabilità di vincita che nei casinò vengono espresso attraverso l’RTP. La percentuale di ritorno al giocatore ti aiuta a capire quali sono le possibilità di vincita che hai in base a un tot numero di giri effettuati (esempio specifico delle slot machine).

Si tratta di un parametro che varia da gioco a gioco, anche in base al lavoro e alle scelte effettuate dagli stessi provider che sviluppano una tematica o un titolo particolare.

Licenza e RNG (Random Number Generator)

Altro aspetto molto importante è legato alla presenza di una licenza ottenuta dal casinò di riferimento. In Italia le licenze sono attribuite e controllate da ADM, che si occupa di far rispettare ogni regola che conferisce serietà, affidabilità e trasparenza al gioco d’azzardo. Ma c’è un’altra cosa da non sottovalutare: la casualità delle estrazioni. Grazie all’RNG si garantisce la totale trasparenza dei titoli offerti da un casinò. Questo sistema si affida su un algoritmo che viene sviluppato dal fornitore e permette di non poter influenzare le estrazioni in alcun modo.

Versione mobile da browser o da app

La differenza c’è, anche se spesso è veramente minima. Tutte e due sono interessanti, perché ti permettono di giocare da smartphone, ma nel primo caso giochi usando il browser del telefono. Nel secondo invece devi installare un’apposita app con giochi, assistenza e ogni altra attività di gioco che viene ottimizzata per il tuo cellulare. Il sito che scegli per scommettere dovrà necessariamente essere ottimizzato per smartphone, offrendo almeno una delle due soluzioni citate, altrimenti continua la tua ricerca e trova qualcosa di più interessante.

Il gioco responsabile

Come sappiamo il gioco d’azzardo può anche causare dipendenza: ecco perché nella scelta di un buon casinò è sempre opportuno ricordare che la tutela dei giocatori viene prima di tutto. Per farlo bisogna invitarli a sostenere il gioco responsabile con semplici strumenti e informazioni che vanno condivise sul portale.

Non basterà quindi offrire consigli sulla prevenzione, sui limiti da impostare e sul controllo del bankroll. Ma è importante anche presentare una serie di consigli e riferimenti sul territorio nazionale da contattare in caso di problematiche riscontrate da un giocatore sensibile. Tali fattori sono richiesti in modo specifico dall’ADM per rendere sempre più consapevoli i giocatori.

Conclusione

Ogni giocatore si renderà conto, in particolare in fase di ricerca, che il mondo del gambling online è ricco di offerte, proposte e piattaforme. Ma per ottimizzare l’esperienza di gioco servirà concentrarsi completamente nella scelta di quel casinò che si adatti perfettamente alle proprie necessità, sia in termini di giochi offerti che di tutela personale delle informazioni dei suoi iscritti.