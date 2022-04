Come scaricare video da Instagram? Guida facile e immediata

Come milioni di altri utenti nel mondo, probabilmente anche tu ti affidi ad Instagram per i tuoi momenti di tempo libero. Instagram è una delle piattaforme più interessanti per chi vuole condividere immagini, video e storie e raccontare un po’ di sé stesso al mondo e ai suoi seguaci. Su Instagram ci sono persone che guadagnano e altre che sponsorizzano prodotti. Altri, invece, lo utilizzano come una semplice piattaforma per vedere cosa fanno gli altri nelle loro vite.

Tu come lo utilizzi? Qualunque sia il modo in cui sfrutti Instagram, ti sarai capitato di chiederti: come si scarica video da Instagram? Ecco, in questa guida abbiamo deciso di mostrarti passo dopo passo come fare. Continua a leggere la guida per scoprire come farlo in maniera totalmente gratuita.

Scaricare video da Instagram: si può?

Oggigiorno è possibile fare davvero di tutto, anche guardare storie Instagram anonimo, non lo sapevi? Tuttavia, è arrivato il momento di capire come scaricare video da Instagram in maniera gratuita e sicura.

In primo luogo, dovrai aprire l’applicazione Instagram dal tuo smartphone oppure dal PC e trovare il video di tuo interesse che hai intenzione di scaricare. Successivamente, dovrai trovare il suo link cliccando sul cursore per aprire il messaggio: avrai accesso all’URL di Instagram oppure all’ID del profilo.

Adesso che hai copiato il link di tuo interesse, visita StoriesIG.info e incolla l’URL oppure l’ID nella casella di testo apposita e poi fai click su Cerca. Il terzo e ultimo passo è quello di selezionare il post che si intende scaricare che può essere una foto, un video oppure una storia e cliccare sul tasto download per procedere con la suddetta operazione. In pochi secondi avrai il contenuto scaricato sul tuo dispositivo e pronto per i tuoi usi personali.

E’ legale scaricare video da Instagram?

Instagram non ti consente di scaricare direttamente i suoi contenuti, tuttavia, è stata trovata una soluzione snella e intelligente per tutte le persone che vogliono avere i contenuti che preferiscono sempre a portata di mano.

Ecco che nasce StoriesIG.info, un software completamente gratuito che consente in pochi e semplici passi di effettuare il download di qualsiasi contenuto nel formato migliore, ovvero MP4. Il downloader di Instagram, come hai potuto vedere, è semplice da utilizzare e non necessita di alcun tipo di iscrizione o registrazione.

Un altro vantaggio è che puoi utilizzarlo da qualsiasi dispositivo tu preferisca. Infatti, alcuni lo usano dal loro dispositivo mobile mentre altri dal PC. E’ importante sottolineare che funziona alla perfezione con Windows, iOS, Mac Linux e i sistemi operativi Android.

Conclusioni

Insomma, che tu voglia scaricare storie oppure video da Instagram, hai finalmente scoperto che tutto ciò è possibile e viene eseguito in pochi e semplici passi. Oggigiorno, è sempre più importante avere a portata di mano i contenuti che si preferiscono e scaricarli sul proprio dispositivo è un ottimo modo per farlo.

Scaricare video da Instagram gratuitamente è possibile se scegli di affidarti a dei software sicuri, gratuiti e che non richiedono alcun tipo di registrazione. Prova StoriesIG.info e scopri un processo semplice e adatto veramente a tutti.