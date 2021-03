Come realizzare gadget personalizzati e oggetti promozionali online

I gadget personalizzati sono tra gli oggetti promozionali più graditi e utilizzati, che permettono di far conoscere il proprio brand in un modo simpatico e piacevole. Ombrelli, borse, mug e borracce sono omaggi graditi a tutti, e la presenza del proprio logo consente di diffonderlo su un territorio molto ampio, aumentando notevolmente la propria visibilità.

La possibilità di scegliere e acquistare gadget personalizzati online permette di avere a disposizione una ricchissima gamma di prodotti promozionali, adatti per ogni esigenza e per ogni budget, e di renderli unici con il logo e i colori della propria azienda.

Si può inoltre usufruire di consigli e suggerimenti per la scelta, riprendendo magari un ordine già effettuato in passato o ricercando un prodotto del tutto nuovo. Con il vantaggio di prezzi davvero convenienti e vantaggiosi. Per chi non avesse le idee del tutto chiare, è possibile anche richiedere alcuni campioni gratuiti e scegliere con tutta calma.

Creazione del logo in file vettoriale

Per stampare il proprio logo sui gadget, non è necessario disporre già di un file vettoriale. È sufficiente inviare il logo in qualsiasi formato, se non è in alta definizione non importa, e verrà trasformato in un file adatto per la stampa direttamente dall’ufficio grafico. È garantita una stampa sempre nitida, brillante e ben definita.

Il servizio di realizzazione gadget personalizzati garantisce sempre la massima rapidità nella realizzazione e nella consegna.

Gadget aziendali originali e raffinati

I gadget aziendali rappresentano un’occasione unica per promuovere un’attività e far conoscere una start up o un nuovo brand. Naturalmente, per ottenere questi risultati, è importante scegliere oggetti di qualità, realizzati con ottimi materiali e stampati con la massima precisione.

La scelta di prodotti promozionali è molto ampia, si va dai più classici e tradizionali, come cappellini, t-shirt, bandane, per poi passare alle tazzine da caffè e ai mug, agli articoli di cancelleria come penne, matite e blocchi per appunti, fino agli oggetti tecnologici, quali possono essere le chiavette Usb e gli auricolari Bluetooth.

Non mancano poi le idee per un gadget green e sostenibile, come uno shopper in cotone naturale o una borraccia termica, invitando così i destinatari a ridurre il consumo di sacchetti e bottiglie di plastica.

L’ufficio grafico è a disposizione per offrire consigli nella scelta del gadget ideale, in base alle caratteristiche della propria azienda, alla conformazione e ai colori del logo.

Regali di qualità per dipendenti, soci e collaboratori

Vuoi distinguerti durante un meeting o un evento organizzato con la tua azienda e distribuire oggetti personalizzati di alta qualità? Il catalogo include bellissime penne stilografiche, capi di abbigliamento come felpe e polo, tazzine da caffè eleganti e originali, splendidi teli da spiaggia, occhiali da sole moderni e alla moda, accendini monouso o ricaricabili e tantissimi altri oggetti adatti come idea regalo.

Per ottenere un servizio eccellente e un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, non è necessario acquistare una grande quantità di oggetti. Anche le piccole tirature vengono realizzate senza problemi e curate in ogni minimo dettaglio, per garantire sempre un risultato perfetto.