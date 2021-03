Come proteggere le tue informazioni personali online nel 2021

Oggi salvaguardare i dati privati è più importante che mai, l’unica costante nella vita è l’evoluzione, un pensiero che non potrebbe essere più preciso di quanto lo sia oggi.

L’era del XXI secolo è un’era che si sta trasformando e sviluppando dinamicamente. Dove la tecnologia e il progresso digitale sembrano essere il motore più naturale delle nostre vite.

La metamorfosi verso un mondo informatizzato è benefica; tuttavia, porta alla luce una serie di nuove minacce. Dove i dati privati sono a rischio mentre ci evolviamo in una comunità completamente digitale.

Ci sono modi efficaci per salvaguardare i dati privati. Per esempio, un certo numero di aziende online forniscono pagamenti criptati come metodo di protezione.

Mentre le minacce e le preoccupazioni di vivere online sono schiaccianti, la verità è che la tecnologia è vitale; poiché sarà una parte della nostra vita per gli anni a venire.

Quindi il modo migliore di agire è quello di installare protezioni e limiti su tutti i dispositivi mobili connessi alla rete. Anche se può sembrare complicato sapere da dove cominciare. Fortunatamente non è ….

Wifi pubblico

Al giorno d’oggi gli hotspot wifi si trovano ovunque, che sia in un bar o in un parco, troverai un posto e di solito gratis. D’altra parte, nessun costo di solito significa poca o praticamente zero sicurezza. Da Vpnetic dicono che se non hai una VPN, gli altri utenti possono accedere a qualsiasi informazione che inserisci, che si tratti di password di carte di credito o dettagli di login.

Quindi si dovrebbe essere cauti al momento di ciò che si cerca quando ci si connette a una rete WI-FI gratuita, se possibile, aspettare di avere una connessione sicura, sia in una casa o in un’azienda di cui ci si fida prima di fare un acquisto o fornire dati privati.

Forza della password

Quando si crea una password, è fondamentale stare lontano da informazioni private, come anniversari o compleanni. Al contrario, l’utilizzo di combinazioni di caratteri minuscoli, caratteri maiuscoli e numeri sono più difficili da decifrare o decodificare.

Avere diverse password vi permetterà di usare una password diversa e unica per il posto in cui ne avete bisogno. Diverse password assicurano che i vostri dati privati e la vostra identità siano protetti.

Rete sociale

I web sono divertenti e praticamente applicazioni vitali nella vita quotidiana, ma sono anche un pericolo. Assolutamente tutte le applicazioni o siti web richiedono una certa percentuale di dati dell’utente, il che li rende una potenziale minaccia per truffatori e criminali informatici.

Controllare le impostazioni della privacy ti protegge dall’esame di chi guarda il tuo profilo. Ogni post trovato sulle reti contiene dati su anniversari o ricorrenze, compresa la posizione effettiva. Informazioni che possono essere utili a chi vuole rubare dati privati.