Come organizzare il tuo ufficio domestico con computer 

Negli ultimi tempi moltissime persone hanno sperimentato il telelavoro o lo smart Working. In particolare a causa della recente emergenza sanitaria, la maggior parte degli ambienti di lavoro ha chiuso costringendo i dipendenti a lavorare da casa. La prova “forzata” di nuovi sistemi per il lavoro a distanza ha messo in evidenza i vantaggi di tale modalità, dimostrando che è possibile essere produttivi, o addirittura di più, anche lavorando da casa.

Diventa però importante organizzare uno spazio di lavoro funzionale con tutto quello che serve per portare a termine le tue mansioni anche se non sei fisicamente nel tuo solito ufficio. In questa breve guida, puoi scoprire quali sono gli step fondamentali per organizzare l’ufficio domestico.

Scegliere una scrivania

Il primo passo per arredare un piccolo ufficio domestico è individuare un luogo appartato da dedicare all’attività lavorativa. Il primo pezzo di arredamento è sicuramente la scrivania. Al giorno d’oggi puoi trovare una scrivania di dimensioni ridotte per organizzare il tuo ufficio anche negli ambienti più piccoli. Inoltre, ricorda che grazie un falegname puoi avere una scrivania su misura per sfruttare anche i piccoli spazi negli ambienti di servizio e nei disbrighi di casa. Grazie a queste soluzioni puoi sfruttare ogni zona trasformandola in un piccolo ufficio, che può tornare utile anche per lo studio dei ragazzi.

Sistema il computer

Oggi nessuno può dire che è possibile lavorare senza un computer. È lo strumento che padroneggia sulla tua scrivania. Ovviamente, il pc deve essere collegato alla rete internet per lo smart working permettendo l’invio di posta elettronica, documenti, file e tutto il resto. Meglio che il computer sia dotato di videocamera per partecipare a riunioni virtuali. In caso di problemi e malfunzionamenti del pc, è sufficiente richiedere l’assistenza pc a domicilio.

La sedia conta!

Quando arredi il tuo ufficio domestico, anche la sedia gioca il suo ruolo. Non puoi permetterti di utilizzare una sedia qualsiasi presa dalla cucina, ma occorre una sedia da ufficio di quelle ergonomiche per lavorare per diverse ore al giorno con il giusto supporto lombare. Puoi anche scegliere una sedia da ufficio di tipo svedese, una sorta di sgabello che può sembrare scomodo ma in realtà è pensato proprio per mantenere la corretta posizione durante il lavoro d’ufficio.

Aggiungi uno scaffale

Per organizzare il tuo ufficio domestico, aggiungi anche una scaffalatura dove puoi tenere in ordine tutti i documenti di lavoro ma anche il materiale da ufficio come penne, carta, pennarelli, evidenziatore e tutto quello che torna utile per svolgere le tue mansioni anche a casa come faresti in ufficio.

Sistema una lavagna

Una lavagna è sempre utile in ufficio perché ti permette di organizzare l’attività e tenere sotto controllo i compiti da svolgere. Invece di utilizzare una lavagna classica nera con i gessetti, vale la pena utilizzare quelle dove scrivere con pennarelli cancellabili. Alcuni decidono di utilizzare addirittura il vetro della finestra dove scrivere con un pennarello apposito.