

Gestire una flotta aziendale in modo efficiente è più semplice oggi rispetto al passato grazie alle innovazioni delle moderne tecnologie digitali. È infatti possibile adottare strumenti e strategie mirate nell’ottica di migliorare le performance senza aumentare le risorse impiegate. Approfondiamo l’argomento.

Monitorare i veicoli per avere dati reali e immediati

Il primo passo per migliorare l’efficienza della flotta aziendale è conoscere nel dettaglio come vengono utilizzati i mezzi. Senza dati, ogni intervento resta approssimativo. I sistemi di tracciamento veicoli aziendali permettono di analizzare percorsi, soste, consumi e comportamenti di guida, individuando sprechi e inefficienze non sempre visibili.

Queste informazioni consentono di intervenire in modo mirato, aiutando a ottimizzare i tragitti, ridurre i tempi morti e migliorare la pianificazione operativa. Il risultato è una gestione più precisa, con decisioni basate su dati concreti, misurabili e aggiornati.

Una gestione efficace del carburante

Il carburante rappresenta uno dei costi che più incidono sull’economia di una flotta aziendale. È dunque essenziale monitorare i consumi, così da individuare gli sprechi legati a situazioni come percorsi non ottimizzati, soste prolungate e stili di guida poco efficienti.

In questo modo è possibile prendere anche consapevolezza di comportamenti scarsamente proficui, ottenendo un risparmio sia nell’immediato che nel medio-lungo periodo, implementando inoltre la sostenibilità interna: un aspetto che assume una rilevanza particolare per chi opera nei confini dell’Unione Europea.

Una migliore organizzazione della forza lavoro

Una gestione efficace della flotta passa anche dalla corretta organizzazione delle risorse umane e dunque dalla puntuale pianificazione di turni, assegnazioni e tempi di percorrenza.

Una distribuzione più equilibrata delle attività consente di migliorare la produttività e limitare i tempi morti. Un obiettivo che può essere raggiunto integrando nella pianificazione i dati operativi.

Manutenzione dei veicoli: essenziale per l’efficienza operativa

Una manutenzione regolare è essenziale per mantenere standard elevati di performance. Attraverso un’attenta programmazione, si riesce infatti a ridurre il rischio di guasti improvvisi, allungando la vita del mezzo.

Al contrario, trascurare questo aspetto comporta costi elevati nel lungo periodo, perché generalmente correlati a possibili interruzioni operative. Una gestione attenta della manutenzione predispone inoltre standard superiori di sicurezza, limitando gli interventi urgenti e onerosi, ma anche dando modo a chi sta al volante di guidare con maggiore serenità.

Perché investire nella formazione

Lo stile di guida incide in modo diretto sui consumi, sull’usura dei mezzi e sugli standard di sicurezza e si coltiva investendo nella formazione dei conducenti. In questo modo si promuovono comportamenti più efficienti e prudenti, riducendo accelerazioni brusche, frenate inutili, sinistri e sprechi di carburante.

Ma investire in formazione, quando si gestisce una flotta aziendale, non significa soltanto focalizzarsi sui conducenti, alla luce di una mobilità sempre più intelligente. Tra le mansioni più delicate troviamo quella del fleet manager, che assolve un ruolo di coordinamento tra chi è su strada e chi invece rimane in sede. L’aggiornamento formativo è imprescindibile per chi ricopre questo ruolo, a livello sia di hard che di soft skills.

Possiamo dunque concludere che migliorare l’efficienza operativa della flotta aziendale non richiede “interventi straordinari”, ma una gestione più consapevole e oculata di dati, risorse e processi. Qualcosa che oggi appare plausibile e persino necessario, in particolare nei contesti operativi ad alta complessità.

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