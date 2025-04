Il recente taglio dei tassi di interesse deciso a marzo dalla BCE, il sesto dal giugno 2024, ha avuto un impatto significativo per il mercato del credito al consumo, rendendo i prestiti personali più accessibili e competitivi.

Già dal secondo semestre dello scorso anno, banche e finanziarie hanno iniziato ad applicare condizioni più vantaggiose, favorendo una ripresa delle richieste di finanziamento. In questo scenario, valutare un preventivo prestito attraverso strumenti digitali come il comparatore di PrestitiOnline.it rappresenta la strategia ideale per ottenere le migliori offerte disponibili.



Tassi in discesa e prestiti più convenienti



L’andamento in calo dei tassi di interesse ha contribuito a rendere i finanziamenti più sostenibili per le famiglie italiane. Secondo i dati dell’Osservatorio PrestitiOnline.it, il miglior TAEG medio per i prestiti personali disponibile sul portale di comparazione si attesta al 7,14% nel primo trimestre 2025, in ribasso rispetto al 7,19% del trimestre precedente. Inoltre, il tasso di interesse medio registrato ha raggiunto il 7,17%, valore sensibilmente minore rispetto al TAEG medio delle soluzioni offerte online pari all’8,50%.



Finalità e importi richiesti: le tendenze del 2025



L’analisi delle richieste di prestito dell’Osservatorio mostra che le esigenze principali degli italiani rimangono legate alla liquidità (31,2% del mix), seguita dall’acquisto di auto usate (20,5%) e dal consolidamento debiti (18,5%). Anche il settore delle ristrutturazioni casa mantiene un ruolo di rilievo, coprendo il 15,9% delle richieste.

Le migliori condizioni fanno crescere gli importi domandati: il valore medio di un prestito personale nel primo trimestre 2025 si attesta a 12.600 euro, con punte di 21.100 euro per la finalità consolidamento, 16.700 euro per l’acquisto di auto nuove e 16.100 euro per le ristrutturazioni.

Il settore delle ristrutturazioni, in particolare, sta beneficiando degli incentivi governativi e dei mutui a tassi agevolati, che spingono sempre più italiani a investire nella riqualificazione della propria abitazione.



Quanto dura un prestito in media



Un altro trend in crescita riguarda la durata dei finanziamenti: rispetto agli anni precedenti, il periodo medio di rimborso si è allungato a 5 anni e 5 mesi. I prestiti con le durate più lunghe sono quelli destinati al consolidamento debiti (7 anni e 4 mesi), alle ristrutturazioni (6 anni) e all’acquisto di auto nuove o a km zero (5 anni e 8 mesi).

Questa tendenza è anche il risultato di una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori, che preferiscono distribuire il rimborso su periodi più lunghi per ridurre l’impatto delle rate. Inoltre, con i tassi più bassi le rate diluite nel tempo risultano più gestibili senza gravare eccessivamente sulle spese mensili.



Richiedere un preventivo prestito: i vantaggi del confronto online



Per ottenere le migliori condizioni di finanziamento, richiedere un preventivo prestito attraverso un comparatore online è la soluzione più efficace.

Ecco alcuni dei vantaggi:

• Accesso alle migliori offerte: il confronto permette di valutare in pochi minuti diverse soluzioni proposte dalle principali banche e finanziarie.

• Tassi più convenienti: le piattaforme online offrono condizioni spesso migliori rispetto ai prestiti offerti in filiale, perché la gestione online consente il taglio di costi importanti a beneficio di entrambi gli attori, banca e consumatore.

• Semplicità e rapidità: la richiesta avviene interamente online, riducendo i tempi di attesa e semplificando l’invio della documentazione necessaria.

• Trasparenza e sicurezza: l’utente può visualizzare chiaramente le condizioni di ogni prestito, evitando sorprese o costi nascosti.

• Personalizzazione dell’offerta: grazie agli strumenti digitali, è possibile fare una richiesta di preventivo aprendo un dialogo con un consulente esperto di mutui che indicherà la scelta migliore per le esigenze personali del mutuatario.

Le piattaforme di comparazione consentono non solo di individuare il miglior tasso disponibile, ma anche di avviare la richiesta direttamente online, senza bisogno di recarsi fisicamente in filiale, servendosi della firma digitale per chiudere contratti e validare le operazioni necessarie.

