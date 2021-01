Come gestire un e-commerce: tutto quello che ti serve

Negli ultimi tempi è evidente che lo shopping online ha avuto un grande incremento per reperire prodotti quando è meglio uscire di casa solo lo stretto necessario. Aprire un e-commerce oggi conviene molto di più rispetto a un negozio tradizionale per tanti motivi: abbattere i costi fissi di affitto e forniture è uno dei tanti che si aggiunge a una semplificazione burocratica. Per far funzionare davvero il tuo e-commerce, eccoti alcuni consigli utili.

Studiare una strategia

Non pensare che il solo aprire un e-commerce significa iniziare a vendere poiché ci vuole una strategia. Studia il prodotto, individua il tuo pubblico target e sviluppa un piano marketing. Oggi il mondo di internet è un vero e proprio campo di battaglia e perdi subito se non sei pronta ad entrare in guerra.

Un’infarinatura di economia e marketing ci vuole! Leggi riviste di settore, guarda un po’ che cosa fanno i tuoi concorrenti e differenziati.

Inserire fotografie e descrizioni dettagliate

Ovviamente, per vendere online ci vogliono delle fotografie. Il prodotto deve esser mostrato in tutta la sua bellezza perciò studia bene il set fotografico. Scegli uno sfondo neutro e ordinato. Puoi usare delle decorazioni e altri elementi ma che non sovrastino il prodotto principale. Le piante d’appartamento e grasse spesso si rendono molto adatte. Usa una buona illuminazione e scatta da ogni angolazione. Alla fine, seleziona le fotografie migliori, caricandone giusto 4 o 5. Di più sono inutili e meno rischiano di esser insufficienti.

Impossibile vendere i tuoi beni o servizi online se non inserisci delle descrizioni. Il linguaggio di internet prevede descrizioni chiare, concise ma pur sempre complete. Le misure e le dimensioni sono dettagli non trascurabili, mai!

Accumulare le spedizioni

Tantissime persone che hanno un e-commerce o vendono prodotti online, per una più facile gestione accumulano un po’ di ordini prima di spedirli. Purtroppo, non tutti hanno i numeri di Amazon e possono permettersi un invio immediato dei pacchi. Per maggiore comodità, si possono attendere un paio di giorni al massimo, non di più, per poi andare in posta a portare le scatole di cartone con i prodotti.

Una buona idea potrebbe esser quella di pubblicare una story o un post sui social che mostri grande mole di pacchi in consegna, magari aggiungendo qualche pacchetto in più per fare numero, così da mostrare quante persone abbiano già acquistato e ordinato dal tuo sito.

Usare i social

Un sito e-commerce per attirare sempre più acquirenti deve per forza utilizzare i social media. Pubblica tutti i nuovi prodotti che hai inserito, una selezione dei best seller e soprattutto le foto di chi ha già ricevuto i prodotti e li sta usando. Fatti inviare le foto dai tuoi clienti e usale per arricchire i tuoi profili business sui principali social media come Instagram.

Fai anche delle stories e illustra tuti i nuovi arrivi del mese. In questo modo, chi vede i tuoi video, potrebbe adocchiare qualcosa che gli piace e comprarlo subito! I social sono oggi un ottimo strumento di vendita e promozione che non puoi esimerti dall’usare.