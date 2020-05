Come far ripartire la propria impresa al tempo del covid con l’uso dei social – VIDEO

Rubrica settimanale sul social media marketing.

Credo sia, ora più che mai, chiara l’importanza della comunicazione all’interno dei social network, una comunicazione che non è semplicemente volta alla mera vendita bensì alla creazione di una target audience, coinvolto e fidelizzato. Come in qualsiasi attività di marketing è buona norma creare un business plan, nel nostro caso un social media plan. La prima cosa da fare in un social media plan è raccogliere più dati ed informazioni possibili utili per individuare il target audience, i social da abitare, i competitors con cui confrontarsi, obbiettivi e mission, strategia da sviluppare con piano editoriale, timing e storytelling . Buona visione .

Per maggiori info contattatemi su giuseppe.lala87@libero.it .