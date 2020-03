Come evitare gli sprechi in casa: 3 cose a cui prestare attenzione

Lo spreco è nemico del pianeta e nemico dei nostri portafogli. E sai come si dice: il nemico del mio nemico è mio …

A meno che tu non viva uno stile di vita a “zero waste”, c’è sempre spazio per migliorare quando si tratta di prendersi cura del pianeta. Mentre l’idea astratta di ridurre i propri rifiuti può essere schiacciante, un ottimo punto di partenza è nella comodità della propria casa.

Piccoli cambiamenti come il passaggio a sacchetti di stoffa anziché a quelli in plastica o uno sforzo concertato per riciclare lattine e bottiglie possono fare una grande differenza nella produzione di rifiuti.

Oltre a tutti questi veri e propri strumenti eco-friendly, un modo basilare per cambiare definitivamente stile di vita per sprecare il meno possibile è, senza dubbio, quello di porre tantissima attenzione a tre risorse in particolare e al loro utilizzo casalingo. In pratica, come prima cosa dobbiamo imparare ad evitare queste tre cose:

Spreco di acqua

Spreco di corrente elettrica

Spreco di cibo

Il doppio vantaggio di questa difficile e traumatica riforma del nostro life-style è che, oltre a diventare a pieno titolo difensori del nostro pianeta Terra, riusciremo anche a risparmiare un bel po’ di soldi e metterli da parte. Niente male, no?

Ma adesso, andando per gradi, vediamo cosa dobbiamo fare per correggere le nostre cattive abitudini.

Come evitare lo spreco di acqua in casa

Per eliminare del tutto lo spreco di acqua dalle nostre abitudini domestiche, basta ridurre il suo utilizzo ai momenti davvero necessari. Gli accorgimenti da prendere sono questi.

Chiudere i rubinetti

Mai lasciare i rubinetti aperti per troppo tempo, perché ogni goccia di acqua non utilizzata è una goccia persa per sempre. Basta semplicemente fare attenzione e accedere all’acqua corrente soltanto quando ci serve strettamente. Riempire bacinelle e vasche per le occorrenze quotidiane è il modo giusto in cui procedere.

Non gettare in continuazione l’acqua

Il WC, questo è un altro bel problema. Bisogna stare molto attenti e cercare di buttare l’acqua solamente una volta, quando abbiamo finito di espletare i nostri bisogni corporei.

La doccia

Rispetto al bagno, la doccia è un sistema per lavarsi più economico, soprattutto se per farla non impieghiamo più di dieci o, al massimo, quindici minuti.

Risparmiare energia elettrica:come fare?

Quando si parla di sprechi all’interno di un’abitazione non si può non far riferimento all’energia elettrica. Negli ultimi anni si sente parlare spesso di sviluppo sostenibile e fonti rinnovabili, ma è chiaro che al di là di tutti i dibattiti al riguardo, la svolta può avvenire solo quando ogni individuo inizierà ad operare positivamente nella sua quotidianità.

Innanzitutto teniamo presente che se parliamo di consumo dell’energia almeno il 30 per cento, o poco più,avviene all’interno della propria abitazione, ma per fortuna ci sono alcuni interventi che si possono fare per alleggerire il costo delle bollette.

Chiaramente all’inizio questa scelta porterà a dover spendere dei soldi, anche se ricordiamo che una parte dell’investimento si può recuperare attraverso alcune detrazioni fiscali. Uno degli interventi più utili in tal senso è quello di installare un sistema di termoregolazione del calore sui caloriferi:cosi facendo si pagherà solo il calore che serve, anche se le valvole costano circa 80 euro.

Un altro intervento che può essere veramente utile è quello di mettere un climatizzatore a pompa di calore, che si può usare anche in inverno.

Un altro modo per risparmiare almeno il 20 per cento è quello di installare una caldaia a condensazione ,che permette di utilizzare il calore dei fumi prodotti dalla combustione;oltre a questi interventi più radicali ci sono anche delle abitudini quotidiane utili ad evitare lo spreco:vediamone alcune!

Fare la doccia più breve per ridurre la CO2

Stendere i panni all’aria aperta quando il clima è favorevole, evitando cosi di usare l’asciugatrice

Impostare la temperatura dell’aria condizionata in maniera corretta e ricordarsi di chiuderla quando si esce.

Spegnere la luce quando non la stiamo usando

Cambiare le classiche lampadine con led compatte

Questi sono dei suggerimenti e per chi vuole approfondire può collegarsi in un sito che su questi argomenti e molto apprezzato ed autorevole e cioè www.sprechi.it!