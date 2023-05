Come effettuare transazioni al sicuro con il web

In particolare di questi tempi, bisogna prestare particolare attenzione ai soldi. Soprattutto sul web. Certo, con un uso accorto, ci sono diverse occasioni di risparmio. Ma, proprio per questo, è importante non incappare in delle truffe che oggi sono all’ordine del giorno.

Come sono aumentati i portali che propongono oggetti, servizi, prodotti a un prezzo vantaggioso, così sono aumentati i siti che, all’opposto, non rispettano quanto dicono e sono creati con il solo scopo di provare a togliere i soldi dal conto al povero malcapitato.

Ci sono, però, delle regole ben chiare per effettuare transazioni al sicuro nel mondo di internet. Eccole.

Attenzione ai metodi di pagamento

Che si stia per acquistare qualcosa o giocare on line, bisogna porre la massima attenzione quando si effettua una transazione online. Tra i parametri per scegliere una piattaforma piuttosto che un’altra c’è sicuramente la disponibilità di poter pagare in vari circuiti.

Sembra un aspetto di poco conto ma non lo è affatto, considerando che vale praticamente per tutti i campi, anche e soprattutto quelli più sensibili come il gioco. Se proprio vuoi avere una idea di tutto ciò, questa lista ti mostra tutti i sistemi di pagamento accettati dai casino online e le migliori software house del momento per capire come anche questi piccoli dettagli possono fare la differenza.

Una piattaforma che offre tanti metodi di pagamento, infatti, dà un segnale di sicurezza e affidabilità perché, comunque, anche a costo di pagare molto in commissioni, preferiscono dare un segnale di tranquillità all’utente che si sta apprestando a comprare.

Il protocollo https

Questa è una cosa un po’ da ‘nerd’ ma, in realtà, basta davvero poco per poter caprie se un sito ha il protocollo https. Tralasciando il significato, che magari sarà pure opportuno saperlo ma in questo caso meglio andare dritti al sodo, si tratta della presenza del lucchetto che c’è sulla barra dell’URL. La presenza del lucchetto significa che quelle transazioni sono al sicuro. La sua assenza no.

Dallo smartphone è un po’ più complesso notare o meno la presenza di questo lucchetto ma, comunque, basta dare una occhiata approfondita nella parte in alto a sinistra dello smartphone.

Dal PC, invece, è relativamente semplice poiché, data la grandezza del monitor, è un attimo che si accorge o meno della presenza.

Il prezzo

Bisogna metterselo ben chiaro in mente: le aziende, tutte le aziende, hanno dei costi fissi di base per la realizzazione di ogni singolo prodotto. Indipendentemente dal tipo di impresa, da dove produce e dalle materie prime utilizzate, se si vuol mantenere un minimo di qualità, ci sono dei costi che non possono scendere oltre un certo livello.

Altrimenti, giusto per essere chiari, si venderebbe in perdita. In caso di sconti ‘troppo’ convenienti, bisogna rifletterci e capire se effettivamente quegli sconti siano veritieri. Anche e soprattutto in tempi di Black Friday o di Natale dove, magari, la propensione all’acquisto è maggiore.

Un secondo in più di attesa può farti risparmiare davvero migliaia di euro.