Come dimagrire velocemente e in modo salutare

Chi desidera dimagrire in modo veloce e pensa che ci siano rimedi miracolosi per ottenere questo risultato, purtroppo sbaglia. La via da seguire è quella di un’alimentazione equilibrata e di una costante attività fisica.

Per questa ragione è meglio diffidare da chi consiglia di non mangiare o di mangiare in maniera molto ridotta, in quanto in questo modo si perde sì peso molto in fretta ma, allo stesso tempo, si recuperano altrettanto velocemente tutti i chili, provocando non solo l’effetto yo-yo ma anche fenomeni come la pelle cadente e le smagliature.

Tuttavia, considerano un lasso di tempo ragionevole, è possibile perdere peso in maniera sana e accelerare il metabolismo, mantenendo così uno stato di benessere duraturo nel tempo.

Partiamo dalla dieta

Prima di tutto è necessario rivolgersi a uno specialista e lasciare perdere il fai da te, che non può far altro che causare problemi. Solo il dietologo può infatti calcolare un percorso che non metta a repentaglio il vostro stato di salute.

Esercizi mirati

Naturalmente l’attività fisica è molto importante se si vuole perdere peso, in quanto diminuire le calorie non basta da solo a rimettersi in forma. Non è però il caso di gettarsi a capofitto in degli esercizi difficili, se si è stati sedentari fino al giorno prima: lo sforzo fisico non farà altro che farci sentire ancora più stanchi.

Meglio fare tutto in modo graduale e soprattutto eseguire esercizi che ci coinvolgono e ci divertono, così da non farci risultare l’attività fisica troppo noiosa.

Prodotti in aiuto del dimagrimento

Molto spesso veniamo attratti da pubblicità di prodotti dimagranti, che promettono miracoli e di far sparire rotolini e chili in troppo senza fatica. Per quanto riguarda il fai da te, anche in questi casi, è necessario evitarlo e rivolgersi al dietologo, l’unico che può dirci se è il caso di usarli o meno.

Se pensiamo al dimagrimento mirato, per esempio, come quello della pancia, dobbiamo renderci conto che si tratterà di un lavoro lungo che, in primo luogo, si fa a tavola. In questo caso non si potranno pretendere tempi brevi, ma ci vorrà un grande impegno e un allenamento ferreo.

Alcuni consigli utili

Ecco alcuni suggerimenti che potete sfruttare per aiutare il vostro metabolismo a lavorare meglio.

Fare 5 pasti al giorno

Se volete dimagrire e mantenere i chili persi dovete lavorare sul metabolismo, l’elemento principale che consente di sfruttare al meglio le riserve e di eliminare il grasso accumulato. Per stimolarlo dovrete fare almeno cinque pasti al giorno, naturalmente equilibrati, distribuendo le calorie che dovrete consumare in una giornata proprio in questi momenti. Seguendo le indicazioni di un nutrizionista potrete personalizzare un piano alimentare che vada incontro alle vostre esigenze.

Bere almeno 2 L di acqua al giorno

Se volete drenare i liquidi, è molto importante dare idratazione al corpo e quindi bere almeno 1,5 o 2 L di acqua ogni giorno. In questo modo favorirete non solo le funzioni renali ma anche quelle del fegato e, in generale, la depurazione del corpo.

Ridurre l’apporto di sodio

Anche se ci piacciono piatti saporiti, dobbiamo renderci conto che il sodio è uno dei peggiori nemici per il nostro corpo. Questa sostanza infatti trattiene i liquidi e causa quindi gonfiore, cellulite e tanta ritenzione idrica.

Chi soffre inoltre di pressione alta è obbligato a ridurne l’apporto, visto che questo elemento può comportare un altro innalzamento e quindi contrastare il corretto funzionamento cardiovascolare.

Come fare quando si cucina? Semplice, basta usare il sale grosso unicamente quando si cuoce e sostituirlo con le spezie come condimento.

Non saltare la prima colazione

Anche se al mattino non avete fame, è opportuno non saltare la prima colazione, che è veramente il pasto principale della giornata. Al mattino è bene infatti mangiare fibre e vitamine, per dare al proprio organismo una vera e propria sferzata di energia.

Camminare al mattino

Questa pratica è molto utile, anche abbinata ad altri tipi di allenamento che potreste fare in casa (potete dare un’occhiata su https://sportivoeinforma.it/ per trovare qualche attrezzo utile). Camminare al mattino aiuta a far risvegliare i muscoli, meglio ancora se fatto a stomaco vuoto: basteranno 40 minuti ogni mattina.

Mangiare verdure e fibre

Non è corretto eliminare totalmente i carboidrati dalla propria dieta, in quanto questi sono la principale fonte di energia per il nostro corpo. Mangiare i cereali integrali non solo aiuterà ad aumentare le fibre assunte, ma darà anche un maggiore senso di sazietà.

Un altro passo da fare è quello di aggiungere sempre una porzione di verdure ai pasti, che dona un senso di sazietà e colma la fame.