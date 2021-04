Come difendere la casa dagli intrusi

Che si tratti di una villa o di un appartamento, oggigiorno è fondamentale proteggere la propria casa dai ladri.

Purtroppo i normali sistemi di allarme sono diventati un semplice deterrente per i malviventi, i quali con un po’ di fortuna riescono a raggirare i programmi in pochissimo tempo.

I cani da guardia riescono a inibire i meno temerari avvisando con l’abbaio la presenza di estranei ai proprietari e al vicinato, tuttavia, la maggior parte delle volte i poveri animali vengono, nelle migliori delle ipotesi, narcotizzati o rubati.

Nel periodo estivo, quando la maggior parte degli abitanti è in vacanza, i furti aumentano a dismisura e talvolta, sotto gli occhi indifferenti dei pochi condomini rimasti in casa.

Ma come si fa difendersi totalmente dai ladri? Non è facile rispondere a questa domanda, poiché nonostante l’avanzamento tecnologico dei nuovi sistemi anti intrusione, anche i rapinatori migliorano le loro abilità.

Questi ultimi infatti mettono in atto una serie di espedienti prima di intrufolarsi in casa: per esempio citofonare a orari diversi del giorno per valutare la vostra presenza, controllare i vari accessi, studiare l’eventuale installazione di allarmi e la loro vulnerabilità.

Ciò non implica che sia inutile proteggersi, anzi, è necessario prendere alcune precauzioni per cercare di limitare quanto più possibile i danni.

Innanzitutto è importante considerare i punti deboli della casa, come la presenza di alberi vicino alle finestre, l’altezza di muri e recinzioni nel caso di appartamenti al piano terra, oppure entrate secondarie al buio.

La porta

La prima cosa da fare è installare un modello possibilmente blindato, con una serratura di nuova generazione dotata di sistema a cilindro europeo piuttosto che una a doppia mappa, replicabile esclusivamente con un codice segreto soltanto per quattro o cinque volte che viene fornito al proprietario di casa.

Alcune porte inoltre, presentano una chiusura magnetica sulla parte frontale, che nascondono la toppa e rendono ancora più difficile il tentativo di intrusione.

Video citofono

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio: controllare chi bussa alla nostra porta prima di aprire è uno dei migliori modi per evitare non soltanto l’ingresso di malviventi all’interno del palazzo, ma anche di truffatori di ogni genere come si sente spesso al telegiornale.

Con i sistemi di video citofono e campanello dotato di telecamera non sarete più obbligati a far entrare in casa persone sconosciute, inoltre, alcuni dispositivi di ultima generazione sono collegabili tramite applicazione su smartphone, con cui potrete guardare chi c’è di fronte casa restando comodamente seduti sul divano.

Gli infissi

Chi abita ai piani bassi farebbe meglio a sceglierli blindati e magari con vetri ricoperti da una speciale pellicola antisfondamento.

Inoltre, è bene dotare di sistema d’allarme con sensori a tendina sia le porta finestre, sia gli infissi stessi e le cancellate, affinché la casa possa avere una doppia protezione da eventuali ladri.

Telecamere

Sia quelle interne, sia quelle esterne, sono un ottimo deterrente contro i malfattori, per questo motivo, vi consigliamo di munire la casa, il giardino o il terrazzo di telecamere dotate di sistema di rilevamento dei movimenti, in grado di scattare foto al passaggio di qualcuno.

Non dimenticate di segnalare la presenza dei dispositivi con dei cartelli e di puntare gli obiettivi soltanto all’interno della vostra proprietà, in questo modo eviterete eventuali problemi riguardo la privacy dei vicini e di chi transita sulle strade pubbliche.

Sul sito una sensazione perfetta potrete trovare diversi modelli: alcuni sono caratterizzati da un prezzo più basso e conveniente, altri invece presentano sistemi di ultima generazione con sensore di movimento, visione notturna e persino audio bidirezionale.

Precauzioni

Chi vive in campagna o una zona isolata talvolta è più esposto al rischio di intrusione, poiché non c’è nessuno nei paraggi che può sentire rumori insoliti e avvertire chi di dovere.

Per questo motivo, è consigliabile installare un ottimo sistema di allarme dotato di telecamere sia interne sia esterne.

Inoltre, è sempre bene ricordarsi di chiudere tutte le finestre e le tapparelle prima di uscire, soprattutto se si trovano in un’area facilmente accessibile dalla strada.

Qualora doveste assentarvi per un lungo periodo, chiedete a un vicino o a un parente di ritirare la vostra posta, affinché la cassetta piena, soprattutto se esterna al palazzo, non faccia insospettire e dunque incuriosire i malintenzionati.

Inoltre, anche se per molte persone potrebbe sembrare un’assurdità, postare le foto della partenza o di una vacanza sui social network durante la vostra assenza è davvero sbagliato e rischioso, poiché i ladri potrebbero controllarvi anche tramite i siti internet senza che ve ne accorgiate.

In ultimo, ma non meno importante, controllate eventuali segni di tentata effrazione lungo la cornice della porta e della finestra, inoltre, verificate la presenza di strani simboli sul citofono: i ladri tendono a comunicare in questo modo con i complici, avvisando di persone che vivono da sole e dunque più vulnerabili.