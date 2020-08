Colto da malore mentre percorre la Ss 115, muore motociclista

Un 49enne è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore, mentre stava percorrendo la strada statale 115, nei pressi di Licata. A perdere la vira Gianluca Andrea Bovino, che si trovava a bordo della sua moto, sulla quale c’era anche un’altra persona-

Ha sentito un forte dolore al petto ed ha arrestato la marcia, ma è deceduto pochi minuti dopo. E’ stato il passeggero della moto a dare l’allarme e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, con un’ambulanza, e da Caltanissetta è stata fatto arrivare l’elisoccorso.

I soccorritori hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie per strapparlo alla morte, ma non c’è stato nulla da fare. Il cuore del 49enne si era già fermato. Ad eseguire i rilievi di rito sul posto sono stati gli agenti del Commissariato di polizia di Licata.