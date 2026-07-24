Calogero agente della Polizia Ferroviaria di Agrigento, libero dal servizio, ha soccorso e salvato una donna che, a seguito di un incidente, aveva riportato una grave emorragia all’arto inferiore destro. Mentre si trovava in compagnia della famiglia a Porto Empedocle, ha udito forti grida provenienti da una strada vicina e si è immediatamente precipitato sul posto per prestare aiuto.

Resosi conto della gravità della situazione, è intervenuto con prontezza, utilizzando la propria cintura come laccio emostatico, riuscendo ad arrestare la copiosa emorragia in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, allertati tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Il personale sanitario ha espresso apprezzamento per la lucidità e la professionalità dimostrate dal poliziotto, il cui tempestivo intervento ha consentito di contenere l’emorragia, scongiurando conseguenze ben più gravi per la donna.

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