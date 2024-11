Ignoti ladri sono penetrati in un’abitazione e si sono portati via gioielli per oltre 10.000 euro. Il tutto, in pieno giorno, nelle ore di assenza della padrona di casa e del suo nucleo familiare. I carabinieri hanno avviato le indagini. Preso di mira l’appartamento di proprietà di una casalinga cinquantacinquenne, di Sciacca, che abita in un condominio, in una traversa di via Ferraro.

I malviventi, quasi sicuramente, erano a conoscenza delle abitudini della donna, e hanno agito proprio durante quell’assenza. Sono penetrati dalla porta d’ingresso senza ricorrere allo scasso, verosimilmente, utilizzando la cosiddetta “chiave bulgara”. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, poi hanno trovato e arraffato monili d’oro e preziosi. Con il malloppo in mano sono fuggiti.

Quando la 55enne è rientrata si è resa conto della visita dei ladri. I militari dell’Arma, dopo il sopralluogo di rito, hanno avviato le indagini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp