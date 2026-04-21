Ignoti ladri hanno forzato una finestra e una volta dentro hanno messo a soqquadro le stanze fino a trovare il bottino: seimila euro in contanti e gioielli in oro per un valore di cinquemila euro. Il danno non è coperto da assicurazione.

Preso di mira l’appartamento, a pochi metri dalla centralissima via Vittorio Emanuele a Canicattì, di un parrucchiere trentenne. I malviventi hanno approfittato di una breve assenza del proprietario.

Il furto è stato messo a segno in pieno giorno. Dopo l’amara scoperta sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia cittadina, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili.

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