Colpo grosso in impianto fotovoltaico razziato rame per 55mila euro

Si sono intrufolati all’interno dell’impianto fotovoltaico di contrada “Pantano”, e hanno tranciato e portato via 2.500 metri di cavi elettrici. Ed è stato un colpo grosso. L’ammontare del danno è stato quantificato in poco più di 55 mila euro. A fare la scoperta del furto è stato il responsabile della società agricola gestore della struttura. L’uomo ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della stazione di Sant’Angelo Muxaro. I ladri sono entrati in azione verosimilmente nella notte fra domenica e lunedì. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per provare ad identificare i componenti della banda che, però, a quanto pare, non avrebbero lasciato tracce.