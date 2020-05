Colpo grosso in abitazione di tre anziani fratelli: portati via 60mila euro

Colpo grosso messo a segno in un’abitazione di contrada “Zaccanello”, nelle campagne di Racalmuto. Una banda di criminali ha portato via 50 mila euro in contanti, e oggetti in oro e buoni del tesoro per altri 10 mila euro.

Ad entrare in azione almeno tre malviventi, incappucciati e armati, che hanno fatto irruzione nell’immobile di tre anziani fratelli, braccianti agricoli, in pensione.

I banditi hanno legato e rinchiuso i proprietari dentro uno sgabuzzino e hanno trovato e portato via i soldi nascosti dietro la cucina, e l’oro e i buoni dietro la lavatrice. Poi si sono dati alla fuga. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno avviato le indagini con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento.