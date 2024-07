Qualcuno ha esploso almeno una dozzina di colpi di pistola contro tre auto parcheggiate all’interno di una villetta, la notte tra lunedì e ieri, in contrada “Mollaca” lungo la strada provinciale 67, a poche centinaia di metri dal mare licatese. Danneggiate una Kia Sorento di proprietà di un quarantacinquenne, una Mercedes classe B di una quarantenne e una Fiat Punto di un trentacinquenne. Tutti licatesi. I mezzi erano uno vicino.

Al momento non esiste alcun elemento, che possa aiutare i carabinieri della Compagnia di Licata ad indirizzare le indagini nella direzione giusta. Non è escluso che possa trattarsi di intimidazione. La pista ritenuta più attendibile, porterebbe a pensare ad un avvertimento. Sulle carrozzerie delle macchine sono stati trovati diversi fori. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’inchiesta per fare piena luce sull’inquietante vicenda.

I carabinieri, come da procedura investigativa, hanno sentito subito sia i proprietari delle vetture. Un passaggio indispensabile per cercare di acquisire elementi utili alle indagini. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, né dagli investigatori, né dagli inquirenti.