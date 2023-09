Una famiglia ha montato le telecamere di videosorveglianza nelle aree di pertinenza della propria abitazione. Una scelta che non è piaciuta ai vicini di casa che hanno scatenato il parapiglia. Prima le urla, poi qualche parola di troppo, e alla fine tutti quanti si sono presi a pietrate. Grossi sassi scagliati fra le parti che solo per un niente non hanno causato feriti. E’ successo a Licata. A riportare la calma sono stati i poliziotti del Commissariato cittadino accorsi tempestivamente.

Quattro persone, tutte licatesi, sono state denunciate, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose e violenza privata continuata. Sono state proprio le telecamere, che erano entrate già in funzione, a riprendere la sassaiola fra le parti, ed hanno permesso agli uomini in divisa di ricostruire come sono andati i fatti.