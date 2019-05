Colla nella serratura dei negozi, identificato il responsabile

Gli investigatori, sono riusciti a dare un’identità all’uomo che è stato, immortalato da diverse telecamere di video sorveglianza mentre metteva colla alle serrature dei negozi. Dopo lunghe ricerche e confronti, è stato identificato dagli agenti della polizia di Porto Empedocle. I poliziotti coordinati dal vice questore aggiunto Chiara Sciarabba hanno appurato che non si tratta di raket e nemmeno di intimidazione. L’uomo, 57enne, di Agrigento ma residente a Porto Empedocle, per motivi non chiari, si sarebbe “divertito” a mettere nella serratura dei negozi della colla ma senza nessun doppio fine.

Danneggiamenti che non nascondono delle pretese estorsive, quelle effettuate in unica notte. Una decina, forse di più, gli esercizi commerciali, vittime del gesto che adesso possono tirare definitivamente un sospiro di sollievo.