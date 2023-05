Colazione e aperitivo con sfondo Scala dei Turchi per il tiktoker Khaby Lame

Giornata di festa e di relax agrigentino per il famosissimo tiktoker Khaby Lame che, per la colazione e l’aperitivo del primo maggio, ha scelto Nodo Ammare con gli occhi puntati sulla Scala dei Turchi di Realmonte. Si avvicina la stagione estiva e l’arrivo di tanti turisti che visiteranno Agrigento Capitale della cultura 2025 e tutta la provincia, compresa la tanto Scala dei Turchi di Realmonte, ma i primi volti noti dello spettacolo e dei social hanno già preso d’assalto la Sicilia. Non è la prima volta che Khaby Lame si trova ad Agrigento, già nel mese scorso era stato avvistato alla Valle dei Templi, per il primo maggio ha scelto il mare di Realmonte e si è mostrato disponibile per le foto con il proprietario di Nodo Ammare, Fabio Speranza, e tutto lo staff.