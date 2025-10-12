I poliziotti della sezione Volanti della Questura, hanno denunciato un automobilista agrigentino cinquantatreenne, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose stradali. Gli agenti, alcuni giorni fa, sono intervenuti alla rotonda di viale Cannatello, dove c’è stato un incidente stradale fra un’auto Audi Q3 e una moto Yamaha T-Max.

Ad avere la peggio è stato il centauro che a causa dell’impatto è stato sbalzato dalla sella ed è finito contro il parabrezza della vettura. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è stato portato all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno diagnosticato una brutta frattura, giudicata guaribile in circa 50 giorni. I due conducenti sono risultati sobri.

