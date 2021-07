Cocktail della settimana: al Molo l’estivo English Fizz – ricetta – video

Emozioni da gustare. Un perfetto aperitivo estivo per il giardino a base di un ottimo gin portoghese. Signore e signori ecco il fresco cocktail dell’estate 2021. Abbiamo provato per voi l’English Fizz: Gin Adamus, limone, albume d’uovo, cetriolo, sciroppo dì sambuco e ghiaccio. Angelo Nobile, il barbaman de Il Molo Roof Garden, di San Leone, Agrigento, ci guida alla scoperta dei migliori cocktails da assaporare nella calda estate 2021. Come sempre questo ristorante con annesse terrazze, bar e giardino, mira a mostrare i migliori prodotti. Questo cocktail è un esempio calzante, una bevanda rinfrescante perfetta per sedersi all’aperto in estate in uno dei luoghi più trend di Agrigento e dintorni. Guarda il VIDEO