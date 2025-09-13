I pubblici ministeri della Dda di Palermo, Claudio Camilleri e Luisa Bettiol, hanno fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di 18 persone. Quattro sono di Agrigento. Si tratta del presunto boss della famiglia mafiosa di Villaseta, Pietro Capraro, 40 anni; Guido Vasile, 66 anni; Giuseppe Greco, 58 anni, e Emanuele Greco, 26 anni.

L’accusa è quella di avere trasportato cocaina sull’asse Agrigento e Palermo. Tutti gli altri indagati sono palermitani. L’inchiesta è partita nel 2022 ed è durata poco meno di un anno. Sarebbero stati accertati almeno otto episodi di trasporto e cessione di droga, quasi sempre cocaina. Alcune partite di stupefacenti sarebbero state smistate a Lampedusa e Catania. Con l’avviso della chiusura delle indagini, i legali difensori hanno venti giorni di tempo per evitare la richiesta di rinvio a giudizio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp