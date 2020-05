Cocaina purissima nascosta in negozio, arrestato fruttivendolo

E’ stato trovato in possesso di un sacchetto contenente cocaina. Le manette ai polsi sono scattate per un fruttivendolo, V.A., 66 anni, titolare di un negozio di frutta e verdura, a Campobello di Licata. Deve rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della locale Stazione, e dai loro colleghi della Compagnia di Licata.

Nel corso della perquisizione, dentro un sacchetto, sono stati rinvenuti 9 grammi di cocaina, in pietra, purissima e altre 6 dosi già pronte per lo spaccio.

Sequestrati al fruttivendolo anche 1.000 euro in contanti, ritenuto provento della cessione della droga. Espletate le formalità di rito, su ordine dell’Autorità giudiziaria, è stato posto ai domiciliari.