Grazie al fiuto dei cani Aron e Conan del nucleo cinofili di Palermo, i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Licata hanno trovato circa 250 grammi di cocaina suddivisi in cinque involucri sottovuoto e 300 grammi di hashish. La droga era nascosta in un garage condominiale chiuso da opere murarie abusive. All’interno era stato ricavato un vano usato come deposito di stupefacenti.

Un 22enne di Licata, che si trovava ai domiciliari, è stato arrestato dai militari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nel complesso di edilizia popolare di via Torregrossa a Licata, dove i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa” su disposizione della Procura di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp