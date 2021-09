CNA Provinciale di Agrigento celebra l’assemblea elettiva quadriennale

La CNA Provinciale di Agrigento celebra domani, 3 settembre, l’assemblea elettiva quadriennale per il rinnovo degli organismi. L’appuntamento, con artigiani e imprenditori del territorio, è al Dioscuri Bay Palace di San Leone. L’inizio dei lavori è fissato per le ore 10. Per l’occasione arriverà ad Agrigento il Segretario Generale della CNA, Sergio Silvestrini. Previsti gli interventi istituzionali di parlamentari agrigentini all’Ars, alla Camera e a Bruxelles, oltre al contributo del prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa. Al centro del dibattito “la necessità – fanno sapere i vertici provinciali della Confederazione – di spingere le Istituzioni locali ad attivare una cabina di regia che, nell’ottica di un rapporto sinergico tra pubblico e privato, sappia pianificare una seria e concreta strategia per lo sviluppo del territorio agrigentino. E riflettori accesi sulle possibili opportunità per il territorio agrigentino legate al Pnrr”. Nel corso della mattinata diversi momenti artistici, con le performance del tenore Andrea Donzella, del maestro Ugo Adamo e l’esibizione dell’inno alla gioia attraverso il suono delle campane, realizzate dalla Fonderia Virgadamo di Luigi Mulè Cascio. La cerimonia sarà scandita anche dalla consegna di riconoscimenti e attestati ai presidenti uscenti e neo eletti delle sedi cittadine, ai presidenti dei mestieri e raggruppamenti di interesse e dei pensionati e al personale della struttura amministrativa. Chiusura “dolce” dell’assemblea: una torta speciale per festeggiare i 50 anni della CNA Agrigentina e i 75 anni della Fondazione della Confederazione. Nel primo pomeriggio la seduta privata per gli adempimenti statutari.