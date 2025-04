L’empedoclina Clizia Incorvaia è stata rinviata a giudizio dopo la denuncia di Francesco Sarcina, l’ex marito e frontman delle Vibrazioni che aveva accusato l’ex moglie di usare senza il suo consenso le immagini della figlia minorenne a fini commerciali.

Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e nuora dell’attrice Eleonora Giorgi recentemente scomparsa, secondo il pubblico ministero Alessia Miele, titolare del caso, avrebbe diffuso senza il consenso dell’ex foto e immagini e video con la figlia Nina in almeno cinque contesti pubblicitari.

Avrebbe utilizzato quelle immagini “in palese violazione degli impegni assunti in sede di separazione dall’ex coniuge Sarcina, e al fine di trarre profitto per sé e per altri”. Decisivo sembrerebbe un sms, conservato da Sarcina come prova di un uso a suo parere scorretto di foto e video.

