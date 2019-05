Clean Up DayIn provincia di Agrigento: volontari in azione a Porto Empedocle e Licata

Tutti i mari che coprono la superficie terrestre sono diventati una poltiglia di rifiuti che sta causando una catastrofe ecologica di proporzioni immani. Spesso, viene denunciato tale “malaffare”, ma sfortunatamente, sono ancora poche le azioni effettuate per limitare il disastro ambientale in atto. Ogni giorno, solo in Italia, consumiamo circa 6 mila tonnellate di plastica, che non vengono smaltite a dovere, diventando dei rifiuti che si disperdono nel Mar Mediterraneo.

Si deve tener conto ad esempio, che oltre a inquinare, la plastica è dannosa per l’essere vivente in quanto le microplastiche entrano nella catena alimentare, danneggiano l’organismo. Il problema dei rifiuti di ogni tipo, unito a quello dei cambiamenti climatici, alla cattiva gestione delle risorse naturali, alla desertificazione etc…ci fa comprendere che è ora di prendere in mano la situazione e occuparci seriamente di quel che sta portando alla distruzione di tutti gli ecosistemi.

La Sicilia, con un territorio vasto e particolarmente ammirato per le meraviglie naturali presenti, ha deciso di unirsi, grazie a varie associazioni che si occupano di tutela del territorio e dell’ambiente, organizzando per il 18 maggio 2019, una giornata collettiva di pulizia che avverà in contemporanea in varie città della regione.

In qualità di movimenti spontanei, liberi, apolitici e apartitici invitiamo tutta la popolazione siciliana a partecipare per il semplice piacere di far risplendere il nostro patrimonio ambientale.

Non verranno accettati scopi politici o con fine di lucro, bandiere politiche o candidati politici che possano strumentalizzare la manifestazione, in virtù della campagna elettorale in atto.

Vi attendiamo dalle 9:00 in poi nella spiaggia della Pilaia, accanto la Torre di Carlo V, a Porto Empedocle e dalle 10:00 in poi …. a Licata.